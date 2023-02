Carnevale di Arco, presentata l’edizione 2023

Pubblicità

È stata presentata alla stampa nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio l’edizione 2023 del Carnevale di Arco, organizzato dal Gruppo Costruttori Associati in collaborazione con l’amministrazione comunale. La più antica manifestazione cittadina -viene celebrata dal 1876– tornerà a colorare il centro storico nei pomeriggi di domenica 12 e domenica 19 febbraio.

Come già sperimentato con successo, non ci saranno quest’anno i carri allegorici, ma quattro postazioni fisse in cui andranno in scena spettacoli per piccoli (nell’area in piazza delle Canoniche) e per grandi (ai giardini Centrali, in piazza Tre Novembre e in piazzale Segantini). Gli spettacoli nell’area per i bambini saranno replicati quattro volte.

Domenica 12 febbraio a partire dalle 14.30 le proposte sono lo spettacolo “Dante il ventriloquo”, nell’area bambini in piazza delle Canoniche; E-Evolution Clown e Bubble Show, nell’area bambini ai giardini Centrali; e la sfilata in costume asburgico e rievocazione storica del Comitato tradizioni, usi e costumi arcensi, in piazza Tre Novembre. Alle 15 in piazzale Segantini arriva Cristiano Militello, noto personaggio di Canale 5, con i suoi show “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone”.

Domenica 19 febbraio l’inizio è alle ore 14 con “Burattini dentro il muro”, in piazza delle Canoniche, e “Virgola il giullare”, ai giardini Centrali. Quindi, alle 14,30 in piazza Tre Novembre, l’esibizione della Country Whisper Dance School, in piazza Tre Novembre, e il concerto di Sismica Cover Dance (musica disco), in piazzale Segantini.

Alla conferenza stampa hanno preso parte per l’amministrazione comunale l’assessore Dario Ioppi, per il Gruppo Costruttori Associati il presidente Mario Matteotti con Edoardo Baroni e Dino Campo.

«Per la nostra città il Carnevale è un appuntamento importante –ha detto l’assessore Ioppi– un momento di allegria e di festa molto atteso dagli arcensi di tutte le età e noto ben al di fuori dei confini comunali. Questa presentazione è anche l’occasione per poter ringraziare pubblicamente il Gruppo Costruttori che da tantissimi anni porta avanti questo evento, riuscendo a ogni edizione a sorprenderci con qualche bella novità. Ancora una volta il volontariato si conferma una risorsa che fa la differenza per una comunità. Auguro a questa edizione grande successo e ai visitatori grandi e piccoli di trascorrere dei bei momenti di spensieratezza e divertimento».

«Per quanto riguarda l’assenza dei carri –ha spiegato il presidente Matteotti– è bene chiarire che si tratta di una scelta concordata con l’amministrazione: provare per due o tre anni a cambiare la proposta. Non è tanto la difficoltà organizzativa, come letto sulla stampa, ma appunto la volontà di proporre qualcosa di diverso e di più semplice a livello organizzativo, ma anche più gestibile per il pubblico, che può comodamente spostarsi da un luogo all’altro, tutti molto vicini, per assistere a quello che preferisce. Invece di far girare i carri, l’idea, già provata con notevole gradimento l’anno scorso, è di realizzare delle strutture fisse, come piccoli teatri, con spettacoli di qualità. Siamo riusciti ad avere il bravissimo Cristiano Militello, ma anche gli altri sono di grande interesse, tra cui segnalo Dante Cigalini, alias “Dante il ventriloquo”, uno dei migliori ventriloqui d’Italia».