Alessandra Mele: dall’Italia all’Eurovision 2023

C’è un pizzico di Italia nella partecipazione della Norvegia all’edizione 2023 dell’Eurovision.

Alessandra Watle Mele (nata a Pietra Ligure il 5 settembre 2002 da mamma norvegese e papà ligure) è una cantante italiana con cittadinanza norvegese e sarà proprio lei a rappresentare la Norvegia in occasione dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante porterà in gara il brano “Queen of Kings”.

Cresciuta a Cisano sul Neva (dove ha studiato), si è poi trasferita in Norvegia e nel 2022 ha preso parte nel 2022 alla 7^ edizione della versione locale di The Voice. Ha poi iniziato a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production.

A gennaio 2023, Alessandra è entrata nei 21 partecipanti all’annuale Melodi Grand Prix (festival norvegese che va a selezionare chi andrà all’Eurovision Song Contest).

Il suo brano, “Queen of Kings” portato in scena il 14 gennaio durante la prima semifinale, ha superato la prova ottenendo l’accesso alla finale del 4 febbraio dove è risultata vincitrice.

Sarà quindi lei a tornare sul palco prossimamente a Liverpool per la Norvegia nel prossimo Eurovision Song Contest.

