Aggiudicazione dei lavori per la circonvallazione ferroviaria di Trento, la soddisfazione del presidente Fugatti

Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha comunicato l’aggiudicazione dei lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento al consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Collini Lavori e Sei Overseas. (qui articolo pubblicato ieri)

“Accogliamo con soddisfazione questo passaggio, che ci avvicina all’obiettivo di dotare il Trentino di un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo non solo della nostra provincia ma dell’intero Paese – ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Oltre a rappresentare un collegamento fondamentale per l’intero Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo, la circonvallazione di Trento contribuirà ad efficientare il trasporto delle merci e rendere ancora più sostenibile la mobilità della nostra provincia, protagonista anche su questi temi con progettualità concrete e di respiro internazionale.

Ovviamente – ha aggiunto il presidente – ci fa ulteriormente piacere il fatto che ci sarà anche un’impresa trentina a realizzare una delle opere che resteranno nella storia del nostro territorio. Un bel segnale di fiducia e di conferma delle capacità competitive che possiamo esprimere”.

L’intervento, finanziato dal PNRR con 934 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona – Brennero, all’altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva.

L’obiettivo è incentivare il trasporto su ferro delle merci, anche in previsione di una crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del tunnel ferroviario del Brennero.

La pubblicazione del bando era avvenuta nel settembre 2022 a seguito della conclusione dell’iter autorizzativo, durante il quale aveva avuto luogo sul territorio il Dibattito Pubblico, importante momento di confronto con tutti gli stakeholder che aveva consentito l’ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

