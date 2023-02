A Spormaggiore la terza edizione del concorso di poesia “Pensieri in inchiostro”

Pubblicità

Pubblicità



A Spormaggiore torna il concorso di poesia “Pensieri in inchiostro”, giunto alla terza edizione.

Possono iscriversi gratuitamente i cittadini di qualsiasi nazionalità ed età e ogni autore può partecipare con una sola poesia inedita a tema “È tempo di pace”, che dovrà avere non più di 36 versi.

Il testo deve essere in lingua italiana e dovrà essere inviato, in due copie, per posta raccomandata oppure consegnato a mano al Comune di Spormaggiore.

Le poesie andranno consegnate entro il 31 marzo 2023 e a giudicarle sarà un’apposita giuria composta da esperti nel settore.

Saranno premiati i primi 5 classificati con buoni spesa/acquisto del valore massimo di 100 euro, mentre dal 6° classificato in poi verrà rilasciata una pergamena con attestato di merito.

La cerimonia di premiazione avrà luogo in presenza, presumibilmente nel mese di maggio.

Pubblicità Pubblicità



Il regolamento con tutte le indicazioni per la partecipazione al concorso è disponibile sul sito comunale www.comune.spormaggiore.tn.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità