Trentino Autonomista Libero, Wegher: «Giunta Fugatti fallimentare, stimiamo Giorgia Meloni»

Il Trentino Autonomista Libero (TAL) è la nuova formazione politica, nata a febbraio 2022, che raggruppa anime e personalità che provengono come percorso politico da Lega, Patt e Fratelli d’Italia.

Nel corso dello scorso anno il TAL ha raggiunto circa 300 iscritti, sparsi su tutto il territorio provinciale. Tra questi, una decina di amministratori pubblici locali, che certamente saranno protagonisti della competizione elettorale prevista per ottobre di quest’anno per il rinnovo del consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Albino Wegher, di anni 62, imprenditore agricolo noneso, è il presidente di questa nuova forza politica prettamente autonomista che sta lavorando in modo capillare sul territorio.

Raggiunto al telefono, ci ha rilasciato una breve intervista rispetto al suo partito, ai programmi e alle future alleanze in vista delle provinciali di ottobre 2023

Wegher, ci racconti com’è nato il TAL?

«Con un gruppo di amici, che come me venivano da Fdi, o come altri da Lega e Patt, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di metterci in gioco, senza più delegare altri, cosa che abbiamo fatto in passato rimanendo delusi. I nostri valori sono popolari e autonomisti, mettendo al centro dei nostri programmi l’applicazione totale dello Statuto d’Autonomia, cosa che ad oggi è incompleta e dimenticata dalle forze che governano o hanno governato la Provincia».

In questo primo anno di vita, che iniziative avete preso? Che gradimento avete avuto nella popolazione?

«Abbiamo fatto 110 gazebo in gran parte delle piazze trentine, dove ci siamo fatti conoscere dalla gente raccogliendo firme a favore o contro alcune iniziative: in val di Sole contro il “tubone” che porta via l’acqua dal fiume Noce, in val di Non per il rafforzamento del pronto soccorso di Cles, a Mezzolombardo invece per il suo reinsediamento. Sulla città di Trento ci siamo spesi per la costruzione del termovalorizzatore sul modello di Bolzano con il fine di dimezzare le tasse sui rifiuti. A Rovereto, infine, abbiamo proposto con firme della popolazione la realizzazione della nuova tangenziale in modo da togliere il traffico dalla città della Quercia».

Rispetto al tema bollette energia elettrica, il TAL cosa propone?

«Abbiamo raccolto quasi 8 mila firme contro i rincari che a nostro avviso sono ingiustificati, vista la presenza sul nostro territorio di alcuni importanti punti di produzione energetica. Se andremo al governo della Provincia, verrà applicato l’art.13 dello Statuto d’Autonomia: il comma 4 in particolare, che definisce la Provincia come decisore del prezzo dell’energia prodotta dalle nostre centrali. Siamo contrari alle proroghe delle concessioni oggi in essere, con un ritorno diretto dell’amministrazione provinciale come gestore con la creazione di una nuova società totalmente pubblica con possibilità di diventarne socio per enti pubblici locali e utenti».

Rispetto al tema sanità, avete qualche idea sul futuro?

«Dobbiamo fare ordine in Apss, sia rispetto alla destinazione delle risorse finanziarie che umane, togliendo qualcosa dalla città di Trento per spostarlo nelle periferie. A tal proposito, voglio dire che qualora avremo responsabilità di governo, ci confronteremo sul progetto della giunta provinciale su Cavalese, la nostra idea è infatti di tornare al progetto “vecchio” ed attuale dell’ospedale, che vogliamo ristrutturare dando alla comunità una struttura di prima classe».

Rispetto alle alleanze, dove avete intenzione di schierarvi?

«Siamo contro all’attuale amministrazione provinciale a trazione leghista perché i fallimenti sono all’occhio del cittadino comune e sono, purtroppo, all’ordine del giorno in vari campi. Il partito sta dialogando con varie forze, abbiamo particolare stima di Giorgia Meloni, donna capace e con tanta voglia di lavorare per il bene dell’Italia. Tuttavia sul Trentino siamo in attesa di sviluppi sulla coalizione di centrodestra che, a mio avviso, a breve imploderà sul nome di Fugatti».