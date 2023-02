Si torna a festeggiare il Carnevale in Piana Rotaliana: ecco tutte le iniziative

Pubblicità

Si torna a festeggiare il Carnevale nelle in Piana Rotaliana. Ecco tutte le iniziative organizzate nelle varie borgate.

CARNEVALE A SAN MICHELE ALL’ADIGE – Sabato 11 febbraio al palazzetto dello sport a San Michele all’Adige ci sarà il “Carnival Party”. Alle ore 19.00 apertura festa con carne alla brace, alle ore 21.00 musica live con Outline rock band e a partire dalle ore23.30 dj set con Mattew P e Luca Mas. Non mancherà la premiazione delle maschere e dei gruppi più belli della serata.

Il giorno seguente, domenica 12 febbraio, ci sarà la sfilata dei carri con musica e animazione. Alle ore 13.30 partenza dei carri , alle ore 14.00 maccheroni al ragù per tutti e alle ore 15.00 festa di Carnevale per tutti al palazzetto. Animazione per bambini con gli amici di “Oltre la festa” e musica 360° con dj Ema all’esterno.

IL CARNEVALE DEI CARRETTI A LAVIS – Giovedì 16 febbraio si festeggia il “Carnevale dei carretti” a Lavis. Partenza alle ore 14.00 da via Roma e arrivo in Piazza Grazioli.

CARNEVALE A ROVERÈ DELLA LUNA – Sabato 18 febbraio appuntamento a Roverè della Luna. Alle ore 14.00 partenza della Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi mascherati; alle ore 15.30 pasta al ragù preparata dal Gruppo Alpini di Roverè della Luna in Piazza Unità d’Italia; alle ore 16.00 premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ci saranno anche l’estrazione dei biglietti della lotteria con ricchi premi e l’intrattenimento con gli amici della BandaStorta.

Alle ore 18.00 “Carnival Party”, alle ore 19.00 musica con “Dj Frengo” e alle ore 21.30 musica live con Jovaband (Jovanotti tribute band).

CARNEVALE A NAVE SAN ROCCO – Sabato 18 febbraio anche a Nave San Rocco si festeggia il Carnevale. Alle ore 14.00 inizio sfilata delle maschere e del carro, a seguire un bel piatto caldo di pasta per tutti.

CARNEVALE DEI RAGAZZI A MEZZOCORONA – Domenica 19 febbraio sarà la volta di Mezzocorona: alle ore 13.00 ritrovo delle maschere e dei carri; alle ore 13.30 partenza della sfilata per le vie del paese.

In piazza della chiesa ci saranno maccheroni, crauti e lucaniche per tutti, nei piazzali dell’Oratorio intrattenimento e merenda per i bambini in maschera.

CARNEVAL EN PIAZZA A ZAMBANA – Domenica 19 febbraio appuntamento a Zambana con le mascherine in piazza. Verrà servito un piatto di polenta con crauti e lucaniche.

CARNEVALE A MEZZOLOMBARDO – A Mezzolombardo si festeggia martedì 21 febbraio. Quest’anno la Pro Loco ha deciso di creare una manifestazione a misura di bambino/famiglia facendo partecipare solo gruppi mascherati a piedi o con piccoli carri trinati a mano mettendo a disposizione nel centro della borgata una serie di attrattive a misura dei più piccoli.

Non mancherà la tradizionale pasta in piazza e il tanto apprezzato pane e Nutella.

