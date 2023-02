Sanremo 2023, Blanco: “Chiedo scusa alla città dei fiori”

Pubblicità

Blanco chiede scusa: tramite un post su Instagram, l’artista – dopo che ieri ha avuto un momento di follia sul palco, devastando i fiori presenti in scena. (QUI link articolo).

Una foto, una lettera: “Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo… E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto… Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido. Perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene, Ariston. Con tutta la mia follia“

E poi le scuse nella caption “Chiedo scusa alla città dei fiori“.

Amadeus fa da mediatore, e riferisce – si legge su ANSA – che ha sentito telefonicamente il cantante che “è consapevole di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto. Non ha chiesto di essere capito ma di essere perdonato. Mi ha chiamato, era dispiaciutissimo e ha chiesto scusa. (…) A 19-20 anni capita di fare qualcosa che non vorresti fare.

Accettiamo le sue scuse con serenità. Non è stata una gag andata male. Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose. Poi ci sono stati problemi tecnici e ha scatenato la sua rabbia sui fiori. Ha sbagliato e lo sa per primo“.

