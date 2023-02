Proprietario immobiliare contro Stanchina: «Non ha capito nulla, è lontano anni luce dalla realtà»

Pubblicità

Il vice sindaco Stanchina propone di alzare le aliquote ai negozi sfitti. Allora un piccolo proprietario invia whatsapp vocale al consigliere di Fratelli d’Italia Daniele Demattè denunciando ben altra situazione. (clicca qui per sentire la telefonata)

Il proprietario non è molto d’accordo con Roberto Stanchina, anzi, lo critica: «Dalle sue parole si capisce perchè la politica è lontana anni luce dalla realtà». Lui e tutti gli altri dovrebbero fare un esame di coscienza su come hanno fatto diventare il centro storico di Trento. «Stanchina non ha capito nulla, è ignorante in materia ed è pure assessore al commercio» – si sfoga.

Una telefonata che fa riflettere sul momento di difficoltà, non solo dei commercianti o artigiani ma anche di chi affitta gli immobili e poi non viene pagato, oppure che fa fatica a incassare i soldi da chi viene taglieggiata da tasse oppure dalla concorrenza del web. (clicca qui per sentire la telefonata integrale)