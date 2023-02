Materne aperte a luglio, polemica sui dati. Maestri (PD): «Sono apparentemente gonfiati»

Pubblicità

L’apertura a Luglio delle scuole materne continua a creare tensione e polemica tra le maestre che sono divise su questa opportunità e il mondo politico.

La provincia raccoglie, analizza e diffonde i dati della frequenza annuale media alle scuole dell’infanzia provinciali riferita all’ultimo anno pre Covid – anno scolastico 2018/2019 – che evidenziano che la stessa è in media dell’80% durante tutto l’anno scolastico.

Poi diffonde il dato degli iscritti a luglio 2021 che è pari a 7.666 bambini (dei 13.795 bambini iscritti all’anno scolastico 2020/2021); di questi bambini iscritti a luglio 2021 si è verificato che per tutte le scuole infanzia provinciali ed equiparate circa l’83% ha frequentato il servizio.

La struttura ha raccolto e analizzato i dati di iscrizione all’anno scolastico 2021/2022, comprensivo di luglio 2022, che sono stati pari a 7.905 bambini (dei 13.400 bambini iscritti all’anno scolastico 2021/2022), verificando un aumento pari a 239 bambini rispetto a luglio 2021. Per valutare l’effettivo interesse del servizio si è quindi raccolto il dato della frequenza effettiva in tutto l’anno scolastico 2021/2022, che è pari al 75%, e si è paragonata con la frequenza del mese di luglio 2022, che è anche pari al 75%.

Da questi dati si è desunto che la frequenza del mese di luglio 2022 è maggiore della frequenza del mese di giugno ed è oltretutto costante su tutte e quattro le settimane del mese.

“Credo davvero che questi dati smentiscano le affermazioni secondo le quali il prolungamento estivo dell’apertura delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio è da ritenersi un servizio per pochi e non frequentato – si affretta a dichiarare l’assessore Bisesti per placare le proteste -. L’intento dell’Amministrazione provinciale è quello di sostenere le famiglie nell’educazione e nella formazione dei figli, ancor di più in un periodo storico in cui le contingenze economiche nazionali ed internazionali mettono a dura prova la quotidianità di tutti, garantendo un servizio universale di alta qualità, diffuso su tutto il territorio provinciale e in grado di fornire ai bambini un’opportunità educativa di grande spessore. Vorrei anche sottolineare che la gran parte dei bambini con bisogni educativi speciali ha usufruito del servizio delle scuole dell’infanzia nel periodo di apertura a luglio, permettendo così di garantire agli stessi un servizio di qualità con gli insegnanti da loro conosciuti”.

Per Lucia Maestri (PD) i dati sarebbero gonfiati, a tal proposito l’esponente Dem aveva depositato una interrogazione rimasta senza risposta.

«Una risposta celerissima, quella fornita dalla Giunta provinciale – si legge nella nota di Maestri – ma che forse e proprio per la sua velocità di elaborazione, genera ulteriori confusioni, anche perché pare fondata su dati forniti dall’Assessorato stesso, ma apparentemente gonfiati. Se consideriamo infatti il numero di iscritti alle scuole dell’infanzia nell’intero anno scolastico scorso, troviamo un totale pari a 13.400 bambini e bambine. Questo è il dato di partenza».

Poi la consigliera del partito democratico affonda: «Nel mese di luglio il totale degli iscritti a scuola si riduce a 7.905 unità, quindi circa la metà dell’utenza annuale ed i frequentanti le attività sono pari al 75% degli iscritti per il periodo estivo, ovvero 5.928 bimbi. A fronte di questi dati sorge quindi spontanea una domanda: che senso ha sostenere il costo per l’apertura delle scuole dell’infanzia nella modalità “vuoto per pieno” per ospitare solo il 44% del totale dell’utenza? L’allungamento dell’anno scolastico a undici mesi comporta scuole aperte a pieni ranghi a valere sui bilanci delle scuole per l’infanzia e quindi, a ben vedere e forti del motto “prima i trentini”, gravando sulle tasche dei nostri contribuenti».

Nel tardo pomeriggio di ieri arriva anche la controreplica della capogruppo della lega in consiglio provinciale Dalzocchio. «Sono rimasta basita nel leggere circa le dichiarazioni del Consigliere e Segretario uscente del Partito Democratico Lucia Maestri sulla risposta data dall’Assessorato all’Istruzione in merito alle scuole dell’infanzia. L’esponente del Partito Democratico – sobillata probabilmente da qualche solito noto – ha infatti dichiarato che non vale la pena tener le scuole dell’infanzia – servizio offerto in modo capillare sul territorio – aperte per solo 7.905 bambini su 13.400».

Per Dalzocchio le dichiarazioni della Maestri sono «pesanti soprattutto se pronunciate da quella che dovrebbe rappresentare il partito dei lavoratori e quindi anche di tanti giovani padri e madri che – purtroppo – non sempre hanno la possibilità di rimanere in ferie per il mese di luglio o di avere parenti che possano tenere i loro figli e che vedono proprio nel prolungamento dell’anno scolastico la possibilità di poter condurre una vita normale grazie a un servizio offerto in modo capillare sul territorio.

Un discorso che probabilmente non va bene a qualcuno in casa Partito Democratico quello relativo alla possibilità di dare un aiuto alle coppie con figli, ma non solo. L’esponente del Partito Democratico critica un’iniziativa che vede sempre più coppie aderirvi dato che quest’anno vi è già un numero di iscrizioni superiori a 8.700 bambini con buona pace delle dichiarazioni di Maestri che aprono – piuttosto – una preoccupante finestra sulla possibilità da parte del centrosinistra di togliere servizi nelle valli. Una decisione politica che per certi versi il centrosinistra ha già nel passato sostenuto e che noi della Lega – assieme agli altri nostri alleati – abbiamo sempre combattuto perchè per noi nessun Trentino deve esser lasciato indietro».

a.s. 18/19 MESI FREQUENZA AL TEMPO NORMALE settembre 82% ottobre 80% novembre 85% dicembre 82% gennaio 79% febbraio 76% marzo 83% aprile 80% maggio 82% giugno 70% Totale 80%

a.s. 21/22 MESI FREQUENZA AL TEMPO NORMALE settembre 79% ottobre 80% novembre 76% dicembre 74% gennaio 57% febbraio 77% marzo 81% aprile 80% maggio 82% giugno 69% luglio 75% Totale 75%

