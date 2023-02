Il volontariato del paese sempre al fianco del Gruppo Alpini di Vervò

Pubblicità

Nei giorni scorsi a Vervò si è riunito per la consueta assemblea annuale il Gruppo Alpini del paese.

Da quando è stata abolita la “naia” l’età media dei tesserati è via via cresciuta e gli acciacchi cominciano a minare l’operatività del Gruppo, soprattutto nelle attività in cui la prestanza fisica risulta indispensabile, e che culmina con l’organizzazione della festa del patrono.

Armando Micheletti, da trent’anni a capo del Gruppo, ha illustrato la strategia adottata da qualche anno per ovviare a queste difficoltà, che consiste essenzialmente nel coinvolgere nelle iniziative degli Alpini altri gruppi di volontariato locali, dai vigili del fuoco volontari alla Pro Loco, passando per il Gruppo Giovani.

Già nel 2019 la grande festa per il 60° anno di fondazione del Gruppo è stata organizzata assieme ai volontari dei vigili del fuoco, che hanno così scoperto di avere un’anzianità assai superiore, essendo stati costituiti nel lontano 1896.

Lo scorso anno, poi, la grande festa di San Martino, patrono di Vervò, è riuscita particolarmente bene, grazie alla partecipazione di Pro Loco e Gruppo Giovani. Per gli Alpini la soddisfazione non solo di non dover interrompere una pluridecennale manifestazione, ma anche di trasmettere alle nuove generazioni lo spirito alpino, fatto di cameratismo, solidarietà e attenzione nei confronti della comunità.

Alla fine della serata, che ha registrato anche la presenza di Franco Carlini, consigliere sezionale, e Guido Zanotelli, consigliere mandamentale, i presenti hanno riservato ad Armando Micheletti, instancabile capo e motore del Gruppo, un lungo e affettuoso applauso.

