Il Comune di Roverè della Luna concede in affitto degli appezzamenti di terreno agricolo

Il Comune di Roverè della Luna ha pubblicato una serie di avvisi di asta pubblica nei quali si rende nota l’intenzione di concedere in affitto (per uno, cinque o dieci anni) degli appezzamenti di terreno agricolo.

Gli interessati avranno tempo fino alle ore 12 di venerdì 24 febbraio per presentare la propria offerta.

L’aggiudicazione dei terreni avverrà a favore di chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’apertura delle buste è fissata per lunedì 27 febbraio alle ore 14.

I terreni per la concessione di durata annuale sono complessivamente 15, quelli per la concessione di durata quinquennale sono complessivamente 10 e quelli per la concessione di durata decennale sono complessivamente 10.

I bandi completi e tutti gli allegati sono disponibili e scaricabili dal sito internet comunale www.comune.roveredellaluna.tn.it