By pass ferroviario Trento: vince l’appalto la Webuild s.p.a.

Webuild , in consorzio, ha ottenuto da RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) l’aggiudicazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento (Lotto 3A) per euro 934 milioni di valore complessivo .

Il consorzio è guidato dal Gruppo Webuild (55% di quota totale) e progetterà e realizzerà circa 13 km di nuova linea ferroviaria , quasi tutta in sotterraneo, nell’ambito del quadruplicamento dell’alta velocità Fortezza-Verona in prosecuzione della Galleria di Base del Brennero . Per l’esecuzione dei lavori, si stima saranno creati circa 1.000 posti di lavoro, diretti e di terzi, con un indotto importante per tutta la filiera.

Ad eseguire i lavori sarà per il 55% il Gruppo Webuild (51% Webuild e 4% Seli), insieme a Ghella (35%) e Collini (10%).

Il Lotto 3A, inserito nel PNRR tra i progetti strategici per il potenziamento della mobilità sostenibile in Italia , contribuirà all’efficientamento del trasporto internazionale delle merci e al miglioramento della competitività del Paese.

L’opera si colloca sull’asse strategico transeuropeo Monaco-Verona ed è parte di un programma di interventi più ampio per il potenziamento della mobilità dell’area di Trento, di cui la Circonvallazione è il tassello fondamentale, che contribuirà a ridurre di oltre 65mila tonnellate all’anno le emissioni di CO2 .

Il progetto prevede la realizzazione di una galleria naturale, la Galleria Trento (circa 10,6km di lunghezza) , e di due brevi tratte in superficie in affiancamento alla linea esistente.

Per scavare la Galleria Trento saranno impiegate 4 talpe meccaniche (TBM) , che affronteranno lo scavo 2 da sud, in direzione nord, e 2 da nord, in direzione sud. La tecnologia così impiegata permetterà di avanzare con gli scavi di circa 15-20 metri al giorno, con benefici per i complessivi tempi di realizzazione dell’opera .

La Circonvallazione di Trento andrà a potenziare il sistema della Galleria di Base del Brennero . Attualmente, il Gruppo Webuild è impegnato su tre dei cinque lotti attivi per la realizzazione dell’opera: i Lotti Mules 2-3 e Sottoattraversamento Isarco sul versante italiano, e il Lotto Gola del Sil- Pfons su quello austriaco.

Ha inoltre completato il Lotto Tulfes-Pfons , sul versante austriaco, e sta realizzando il potenziamento della linea di accesso al Brennero Fortezza-Ponte Gardena , su territorio italiano e sempre sull’asse Monaco-Verona.

Il Gruppo Webuild è player di riferimento su scala globale nel settore della mobilità sostenibile , nell’ambito del quale vanta un track record che include oltre 13.600km di ferrovie e metropolitane . In Italia, è attualmente impegnato, tra l’altro, nella realizzazione dell’ AV Napoli-Bari (circa 74km di linea, tratte Napoli-Cancello, Apice-Hirpinia, Orsara-Hirpinia, Orsara-Bovino), dell’ AC Palermo-Catania (53km, tratte Bicocca-Catenanuova e Nuova Enna-Dittaino), dell’AC Messina-Catania (43km, lotti Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Taormina-Giampilieri).

Al secondo posto la ditta Pizzarotti s.p.a. capofila del consorzio insiema alla Saipem s.p.a. che aveva partecipato anche all’appalto dei lavoro del NOT, risultando anche in quel caso seconda classificata. Il consorzio Webuild è risultato primo col punteggio totale con 83,4156.

Nei 5 parametri scelti per l’appalto il gruppo è risultato primo nel «punteggio tecnico», e secondo nel coefficiente CI e nel punteggio economico. Webuild è stato il consorzio che ha effettuato il secondo ribasso rispetto ai concorrenti.

Tra i progetti portati a termini la Webuild annovera la linea 4 della metropolitana di Milano, la ferrovia alta velocità in Texas, il grande espresso di Parigi e il progetto unico del valico di Giovi – nodo di Genova. Webuild è al lavoro anche su quattro lotti per la costruzione della Galleria di Base del Brennero.