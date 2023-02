Bambina di 11 mesi si rovescia addosso dell’acqua bollente, elitrasportata al Santa Chiara di Trento

Pubblicità

Pubblicità



Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi – mercoledì 08 febbraio 2023 – quando, poco dopo le 12:00, è stato segnalato un grave incidente domestico avvenuto a Pejo, in Val di Sole.

Una bambina di 11 mesi si sarebbe rovesciata addosso dell’acqua bollente. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della croce rossa e l’elisoccorso. In supporto al personale sanitario sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco di Pejo. La piccola è stata portata in elicottero al Santa Chiara in codice rosso.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità