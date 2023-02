A Sfruz una serata sulla donazione degli organi in ricordo di Thomas Ziller

Pubblicità

Sabato prossimo, 11 febbraio, la Sala Polifunzionale del Comune di Sfruz ospita una serata organizzata da A.I.D.O. Val di Non e dall’Amministrazione Comunale di Sfruz con la collaborazione del Coro 7 Larici e della ProLoco di Sfruz.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della donazione degli organi e sull’importanza di effettuare una scelta volontaria e consapevole che può salvare una o più vite.

La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Decidere di donare gli organi dopo la propria morte è un gesto di grande generosità che può salvare la vita anche a più di una persona.

Generosità che Thomas Ziller, prematuramente scomparso per un incidente, ha dimostrato. La serata sarà anche il momento per ricordare Thomas e per ascoltare le testimonianze direttamente da persone trapiantate. Il tema della donazione e del trapianto di organi verrà approfondito sotto vari aspetti. La serata sarà allietata dalla presenza del Coro 7 Larici di Coredo.

«Abbiamo colto con piacere – afferma il sindaco di Sfruz Andrea Biasi – l’invito ricevuto da AIDO Val di Non di organizzare un evento nel quale l’Amministrazione Comunale di Sfruz crede fortemente. Lo scopo di questa iniziativa è far conoscere AIDO e ricordare, come comunità, il nostro compianto operaio Thomas Ziller. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione».

