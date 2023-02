Rifiutano la corsa e aggrediscono il tassista: denunciati 4 turisti olandesi

Pubblicità

Ormai non ce più fine al peggio. Ieri mattina poco dopo le 5.00 4 turisti olandesi in vacanza in val di Fassa a Canazei chiamano un taxi per far ritorno in albergo. Fin qui tutto normale. La cosa comincia a prendere una brutta piega quando il tassista arrivato sul posto si sente dire che la comitiva ha cambiato idea e che il servizio non serve più.

Il tassista, come da regolamento, ha chiesto che gli venisse retribuita almeno la chiamata in orario notturno, cosa che ha fatto andare su tutte le furie i 4 turisti olandesi.

Dopo alcuni minuti la discussione si è traformata in urla e minacce fino all’aggressione fisica nei confronti del povero tassista. Vista la situazione sono stati allertati i Carabinieri che arrivati sul posto hanno denunciato i 4 olandesi per lesioni in concorso. Nel frattempo il tassista si è recato al pronto soccorso di Cavalese per farsi medicare ed è stato dimesso un 4 giorni di prognosi.

