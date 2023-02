“Predaia Arte & Natura”: aperte le iscrizioni alla quinta edizione del simposio di scultura

Pubblicità

È ancora presto, ma a Predaia cresce l’attesa per la quinta edizione del simposio di scultura “Predaia Arte & Natura”.

Sulle riuscite esperienze delle precedenti edizioni, infatti, l’Asuc di Coredo e il Comune di Predaia proporranno e realizzeranno l’estate prossima, durante la settimana che va da domenica 6 a venerdì 11 agosto 2023, una nuova edizione del progetto di rievocazione della tradizione di scultura del legno.

Il tema di quest’anno sarà: “Efesto nel giardino di Pan”. Nel ruolo di direttore artistico, ci sarà ancora una volta Gianni Mascotti dello studio Marte.

Il paese di Coredo si trasformerà così in un laboratorio del legno, in cui 7 scultori internazionali potranno dare libero sfogo alla loro arte. Scultori che verranno selezionati in base a un progetto preventivo.

Gli artisti avranno tra l’altro la splendida opportunità di scolpire i tronchi sulle suggestive rive del lago di Coredo.

Le opere, una volta terminato il simposio, verranno immediatamente posizionate lungo uno dei numerosi sentieri alberati che si dipartono dal meraviglioso “Viale dei Sogni”, poste su apposite alzate in acciaio Corten.

Nel corso degli anni e delle prossime edizioni verranno continuamente ampliati e sviluppati numerosi e agevoli percorsi artistico-culturali, aperti al pubblico di tutte le età e condizioni fisiche.

Il regolamento e la scheda di iscrizione con la richiesta di partecipare all’edizione 2023 del simposio sono disponibili sul sito internet www.predaiaarteenatura.eu

