“Per chi splende questo lume”: a Fondo la storia di Virginia Gattegno

Sabato sera, 11 febbraio, alle 20.45 il Palanaunia di Fondo farà da cornice a un evento importante significativo, intitolato “Per chi splende questo lume”.

“Per chi splende questo lume” è il titolo delle memorie di Virginia Gattegno. Scritto da Matteo Corradini, lo spettacolo ripercorre la storia di Virginia Gattegno che viene raccontata attraverso le persone, gli oggetti, i luoghi, le parole delle sue poesie… da angolazioni diverse e con una storia d’amore nel mezzo.

Da Roma ad Anzio, da Anzio a Rodi. La vita di una famiglia che attraversa il mare. La comunità ebraica di Rodi, la vita degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani nell’isola greca. L’amore di Virginia per lo studio, per la musica, per il mare e le passeggiate, per un ragazzo che dopo la guerra diventerà suo marito in una storia d’amore molto romantica e cinematografica.

E poi la deportazione, da Rodi ad Atene e da Atene ad Auschwitz. Il viaggio più lungo di tutti i viaggi dei deportati. Via nave e via treno. Il ritorno a casa dopo la guerra. Il lungo rientro verso Roma. E il matrimonio a Venezia, la casa alla Giudecca, e da Venezia al Congo Belga e poi ancora a Venezia, al Lido. Gli anni di lavoro al Lido, gli anni da maestra, gli anni da mamma di due figlie.

Un appuntamento, quello di sabato sera, da non perdere. Organizza l’associazione “La storia siamo noi”.

