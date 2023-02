Paura per un incendio a Pietramurata, 91 enne ricoverato in ospedale

Pubblicità

Pubblicità



Allarme nella serata di ieri, lunedì 6 febbraio, intorno alle 20:30 per un incendio divampato in un appartamento ubicato nella zona nord dell’abitato di Pietramurata lungo viale Daino.

Il proprietario dell’immobile, un signore 91 enne, per scaldarsi un po’ dal freddo di questi giorni ha deciso di accendere una stufa a gas nel corridoio. Al momento dell’accensione però c’è stato un ritorno di fiamma che ha investito l’uomo fortunatamente prendendolo di striscio.

La fiamma ha attecchito su alcuni suppellettili posti nelle vicinanze della stufa cominciando a dare il via all’incendio provocando un denso fumo all’interno dell’appartamento.

Pubblicità Pubblicità

I vicini di casa capita la situazione sono saliti per dare una mano all’uomo a mettersi in salvo evitando l’intossicamento da fumo che nel frattempo aveva invaso anche il pianerottolo.

Le fiamme hanno intaccato anche una coperta e la Televisione mentre il fumo nella parte alta della stanza ha iniziato ha stratificarsi pericolosamente

Sul posto sono giunti in massa le squadre dei vigili del fuoco di Dro arrivati sul posto con 15 uomini con autobotte poli soccorso e un mezzo in supporto, supportati anche dai colleghi di Arco arrivati con un’autobotte l’auto scala distrettuale e il carro aria. Le operazioni sono state coordinate dal comandante del corpo droato Luca Sartorelli.

Pubblicità Pubblicità



I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento rese complicate da una bombola di gas presente nell’appartamento che ha iniziato a perdere gas dalla valvola rovinata. La bombola una volta portata in giardino del piano terra, è stata tenuta raffreddata con acqua fino all’esaurimento del gas.

I vigili del fuoco hanno inoltre proceduto con il ventilatore ad aria positiva ad evacuare tutti i fumi presenti nell’appartamento verificando con termo camera ed esplosimetro i parametri di tossicità dell’aria.

Una volta rientrati nella normalità i vigili del fuoco hanno provveduto a far rientrare tutti i residenti della palazzina nelle proprie abitazioni.

Sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 che dopo aver visitato l’uomo 91 enne lo ha trasportato per i dovuti accertamenti causa il fumo inalato all’ospedale di Arco

Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio arcense le condizioni dell’uomo non sarebbero preoccupanti. Sul posto per ricostruire le cause è giunta pattuglia della polizia di stato di Riva del Garda.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"