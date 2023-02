Le cinque nuove sfide per le risorse umane nel 2023: se ne parla giovedì alle cantine Ferrari

Pubblicità

Dalle professioni del domani all’aumento dell’efficienza, dal fenomeno delle dimissioni alla soddisfazione del lavoratore. Sono questi alcuni argomenti che verranno sviluppati e approfonditi a partire dalle ore di giovedì 9 febbraio 2023 presso le cantine Ferrari a Ravina di Trento.

Al confronto saranno presenti anche Achille Spinelli, Assessore allo Sviluppo Economico, Stefania Terlizzi, Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro di Trento e Delio Picciani, amministratore delegato di Trentino School of Management.

«Vogliamo portare il punto di vista della nostra associazione consulenti e formatori Partite IVA del Trentino al gruppo Lunelli Ferrari, e anche a tutti coloro che vorranno partecipare». – spiega il presidente Gianpaolo Barison (foto).

In questa ottica, dopo la presentazione dell’associazione, saranno cinque gli interventi per fare il punto su lavoro, aziende e lavoratori. Roberto Barison – Lavorare nel tempo presente: meno preoccupazioni e stress, maggiore efficacia, efficienza e soddisfazione; Enrica Tomasi – Esplorare i punti ciechi. Cosa manca nelle organizzazioni per riuscire a condividere. idee, opinioni e informazioni?; Marco Parolini – Attraction e retention della forza lavoro: un confronto tra generazioni; Graziano Tolve – Il Bene Comune al centro, un cammino per ri-organizzarsi secondo dei valori generativi; Donatella Derchi – Quali professioni per il domani.

Conducono Andrea Bolner e Giuseppe Brunelli. L’evento, un importante momento di condivisione e networking, si concluderà con un brindisi per celebrare

insieme il successo e la crescita dell’associazione e dei suoi iscritti.

L’Associazione Partite IVA del Trentino, fondata nel 2020 riunisce 150 partite iva del Trentino. Obiettivo dell’Associazione è fare rete tra professionisti, dialogare con le istituzioni locali al fine di promuovere i professionisti del Settore e migliorare la qualità della formazione e della consulenza in Trentino.

