Il web si scatena: chi è e perché nelle ultime ore viene nominato Frank Hoogerbeets?

Dopo il terremoto che ha devastato Turchia e Siria (QUI link articolo), sul web ha iniziato a circolare il nome di Frank Hoogerbeets, ricercatore e geologo olandese di Solar System Geometry Survey (istituto di ricerca per il monitoraggio della geometria tra i corpi celesti in relazione all’attività sismica), che lo scorso 3 febbraio 2023 avrebbe previsto il sisma nella zona in cui è effettivamente avvenuto.

“Prima o poi ci sarà un terremoto di magnitudo 7,5 in questa area (Turchia centro-meridionale, Giordania, Siria e Libano)” aveva scritto il ricercatore su Twitter con tanto di cartina.

E poi ancora, il 6 febbraio “Il mio cuore va a tutti coloro che sono stati colpiti dal grande terremoto nella Turchia centrale.Come ho affermato in precedenza, prima o poi ciò sarebbe accaduto in questa regione, in modo simile agli anni 115 e 526. Questi terremoti sono sempre preceduti da una geometria planetaria critica, come abbiamo avuto il 4-5 febbraio.”

Chiaramente, questo ha riacceso il dibattito – mai del tutto sopito – sulla capacità della scienza di prevedere o meno questi fenomeni.