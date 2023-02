Gender: la comunità Lgbtqia+ contro la legge per la libertà d’insegnamento

Pubblicità

Giovedì 9 febbraio alle 11.00, gruppi e associazioni impegnate a combattere l’omo-bi-lesbo-transfobia in Trentino si troveranno al Palazzo della Regione per un sit-in contro la legge sulla libertà educativa. La notizia è stata diffusa da Agedo del Trentino, Famiglie Arcobaleno del Trentino, Laici trentini per i diritti civili, Collettivo transfemminista queer Trento, UDU Trento, Rete studenti medi di Trento e Non Una di Meno Trento.

La protesta andrà in scena nel momento della presentatazione all’interno del palazzo della regione della legge provinciale sulla libertà educativa dove interverranno l’assessore all’Istruzione, Mirko Bisesti, i consiglieri Claudio Cia e Luca Guglielmi e il presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, Antonio Brandi.

Secondo la comunità Lgbtqia+ «sotto il nome fuorviante di “libertà educativa”, si cela però l’ennesimo tentativo di depotenziare la lotta all’omo-bi-lesbo-transfobia, privando le scuole degli strumenti necessari a combatterla: competenze, educazione e formazione. Non c’è infatti vera libertà se non ci sono gli strumenti per viverla e praticarla appieno. La libertà promossa da questa legge è finta, un artificio retorico vuoto e pericoloso, addirittura in contrasto con la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione». E ancora: «A due giorni dalle dichiarazioni della Giunta contro il Dolomiti Pride, non possiamo che prendere atto che questo disegno di legge vuole alimentare ancora una volta un clima ostile verso le persone Lgbtqia+».