Alla Csen Arena di Cavareno arrivano i campi da padel

Sono iniziati i lavori alla Csen Arena di Cavareno che porteranno alla realizzazione di un campo (o forse due?) da padel.

E così presto anche in Alta Val di Non si potrà pratica una disciplina particolarmente in voga nell’ultimo periodo.

L’intervento, che rientra nella completa riqualificazione dello spazio polifunzionale, ha già ottenuto il finanziamento provinciale di 270 mila euro.

La struttura di Cavareno, che è sede permanente della società Tennis Alta Val di Non ed è gestita dal Comitato regionale Trentino-Alto Adige del Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) guidato dal maestro Diego Valentini, è sempre più meta nazionale per la pratica sportiva.

Qui infatti si trovano gli spazi e le attrezzature adatte per cimentarsi in diverse discipline: dall’arrampicata al fitness, dallo yoga alle arti marziali, senza dimenticare, naturalmente, il tennis.

Grazie alle convenzioni con gli alberghi della zona, vengono tra l’altro proposti dei pacchetti che consentono di portare in valle ogni anno tra le 2.500 e le 3.000 persone.

Molto frequenti, ad esempio, sono gli stage di arti marziali e nel periodo luglio-agosto riscuote sempre un bel successo il progetto che prevede un’offerta sportiva completa che comprende tennis, mountain bike, arrampicata, fitness, attività cinofila ed escursioni con bagno nella foresta.

Anche per l’annata 2023 è piuttosto ricco il programma di appuntamenti: dagli stage internazionali di judo, karate e jiu jitsu alle gare di arrampicata, dagli immancabili campionati federali e tornei di tennis ai camp estivi per ragazze e ragazzi.

La Csen Arena è davvero il luogo ideale dove fare sport. E anche per provare nuove discipline, padel compreso.

