Vacanza in Val di Fiemme: quali sono le attività da fare assolutamente

La Val di Fiemme è una rinomata località sciistica nella regione delle Dolomiti d’Italia. Questa è una delle località sciistiche più famose d’Europa e attira turisti da oltre 100 anni.

Si trova nel cuore delle Dolomiti e offre panorami mozzafiato dalle sue cime e valli. Ha anche un’eccellente rete di sentieri escursionistici, che la rende un luogo ideale per attività all’aria aperta come lo sci, l’escursionismo e il trekking.

Se stai cercando un luogo dove trascorrere una vacanza in montagna e stretto contatto con la natura ti consigliamo di consultare le offerte Val di Fiemme.

Di seguito andremo a vedere tutte le attività da non perdere assolutamente in Val di Fiemme.

Visitare la Torre di Pisa

Avete capito bene, una delle attrazioni principali in Val di Fiemme è visitare la Torre di Pisa. Naturalmente non ci troviamo in Toscana e la torre di Pisa non è il classico monumento che tutti conosciamo.

Si tratta delle Dolomiti del Latemar e offre quella che probabilmente è l’escursione più appagante e conosciuta dell’intera Val di Fiemme. Si tratta di una camminata abbastanza impegnativa con circa 800 metri di dislivello per una durata media di 5 ore.

Molto faticosa, ma ne vale sicuramente la pena. Durante questa escursione potrai immergerti nella natura montuosa delle Dolomiti e ammirerai panorami mozzafiato.

Ascoltare il bosco che suona

Un’altra esperienza unica è quella di ascoltare il bosco che suona. Entrerai in un bosco dove potrai sentire il fruscio degli stessi abeti che Stradivari sceglieva per realizzare i suoi violini.

Tra i tanti alberi potrai trovarne alcuni con una targa con sopra i nomi di artisti celebri come Uto Ughi, Mario Brunello, Daniel Hope. È stata creata anche un’applicazione che è scaricabile e ti permetterà di ascoltare le melodie abbinate ad ogni albero.

Il bosco si trova poco sopra Pedrazzo ed è il luogo perfetto se stai cercando un’esperienza che unisca divertimento e cultura musicale.

Pedalata nel Parco di Paneveggio

Il parco di Paneveggio, in Val di Fiemme, è un luogo ideale per una vacanza in famiglia. Include una varietà di giostre per bambini e adulti.

Il parco esiste dal XIX secolo ed è oggi una delle attrazioni turistiche più popolari in Italia. Fare una bella pedalata per riuscire a visitarlo tutto è salutare e divertente, ti permetterà di vedere le bellezza culturali e naturali del luogo.

Per i più esperti e allenati ci sono dei percorsi escursionistici molto divertenti da fare in mountain bike, mentre i principianti o i meno allenati possono godersi il parco lungo la pista ciclabile che da Molina di Fiemme termina in Val di Fassa, il tutto sempre accompagnati dal suono dell’acqua del corso del torrente Avisio.

Sciare

La Val di Fiemme è una stazione sciistica in Alto Adige. Si trova nelle Dolomiti ed è considerata tra le migliori località sciistiche d’Europa. Sono disponibili diverse soluzioni che variano per livello di esperienza e attività sciistiche per persone di tutte le età e abilità.

Trascorrere qualche giorno tra la neve a sciare sarà molto utile per rilassarti e respirare un po’ di aria pulita, lontano dal trambusto e dallo smog cittadino.

Se sei un’amante del relax e degli scii ti consigliamo di scegliere un resort che abbia il centro benessere e sia vicino alle piste. Essendo la Val di Fiemme un posto molto turistico ci sono diverse strutture ricettive che ti offriranno un ottimo servizio di qualità.

Tour culinario

Oltre ad esperienze faticose e sportive è anche il caso di fare un bel tour culinario. In Val di Fiemme potrai assaporare e gustare tutti i piatti tradizionali dell’Alto Adige. I salumi e lo speck specialmente sono di qualità assoluti, tra i migliori di tutta Italia.

Non solo salumi, potrai anche far sognare le tue papille gustative con i sapori di canederli, spaetzle, strangolapreti e risotto al pino mugo.

Mangiare queste pietanze in un luogo tipico ti permetterà di poter scoprire e fonderti a pieno con la cultura e le tradizioni del luogo.

Scopri le tradizioni e visita il palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme

Il palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme è un edificio simbolo del luogo che ti permetterà di scoprire a pieno le tradizioni e le usanze della Val di Fiemme. Costruito durante il periodo del alto medioevo è stato il simbolo della città per molti anni.

I valligiani lo utilizzavano come luogo per gestire e regolare tutti gli aspetti della vita quotidiana, come i pascoli e i boschi. Solamente entrandoci potrai respirare aria di storia. Al suo interno è anche presente una bellissima pinacoteca e degli affreschi molto suggestivi sulle pareti della stanze.

Il palazzo è un capolavoro di architettura e vale la pena visitarlo durante qualsiasi vacanza in Val di Fiemme.

Queste sono solamente alcune delle tantissime attività ed esperienze che puoi vivere in Val di Fiemme. Ti consigliamo anche di andare ad ammirare il Lago Carezza oppure ammirare il panorama dalla vetta del Corno Bianco.