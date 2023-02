Un collegamento ciclabile per andare da via Ghiaie a via Sanseverino grazie ai fondi del Pnrr

Pubblicità

Un nuovo tratto di percorso ciclabile verrà realizzato lungo via del Maso Smalz con lo scopo di collegare la pista ciclabile già presente in via Ghiaie con il percorso ciclo-pedonale esistente lungo via Roberto da Sanseverino per una lunghezza complessiva di circa 400 metri.

Nel primo tratto (verso via Ghiaie) si realizzeranno due corsie ciclabili monodirezionali di 175 metri mentre nel secondo segmento (verso via da Sanseverino) verrà realizzata un pista ciclabile bidirezionale lunga 225 metri. I lavori inizieranno quest’anno e dureranno 150 giorni.

Mezzo milione di euro il costo sostenuto grazie al Pnrr (Ciclovie urbane). Per la realizzazione dell’opera è necessaria l’acquisizione di un tratto di strada privata di circa 420 metri quadrati tramite procedura espropriativa.

Nel dettaglio:

1° tratto – da via delle Ghiaie all’ingresso del centro sportivo “Talamo” (175 metri circa).

In questo primo segmento si prevedono delle modifiche planimetriche alla sede stradale ed ai marciapiedi in modo da mantenere invariato il percorso pedonale esistente sul lato nord ed ottenere due corsie ciclabili monodirezionali e la sede stradale centrale a doppio senso. Sul lato sud verrà rettificato il marciapiede riducendolo ad una larghezza di 1 metro e mezzo. Le nuove piste ciclabili saranno realizzate alla quota stradale ed evidenziate con una nuova segnaletica orizzontale.

2° tratto – dall’ingresso del centro sportivo “Talamo” a via da Sanseverino (225 m circa)

In questo tratto si prevede di realizzare una nuova pista ciclabile su particelle di proprietà privata che verranno espropriate. La restante fascia già esistente tra il confine di tali particelle ed il muro di cinta delle caserme potrà essere utilizzato dagli utenti per il transito pedonale, come già accade attualmente.

Si realizzerà anche un nuovo passaggio ciclabile e pedonale protetto su via R. da Sanseverino con la posa di una aiuola spartitraffico e di un impianto di illuminazione per la sicurezza dell’attraversamento, al fine di collegare il percorso ciclo-pedonale già esistente con i nuovi percorsi in progetto. In questo secondo tratto verranno realizzati anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica ed una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Il progetto prevede inoltre la predisposizione dei percorsi tattili per non vedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali presenti sia in via delle Ghiaie che in via R. da Sanseverino, così come dettato dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (Peba).

Infine, a seguito delle nuove opere realizzate, si provvederà anche a riaprire il sottopasso ciclo-pedonale che porta al centro sportivo “Trentinello” ed a realizzare due collegamenti con i marciapiedi esistenti in via Huber Jedin.

