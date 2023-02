Torna la storica manifestazione “Zobia grassa”, il carnevale lavisano

Pubblicità

Giovedì 16 febbraio 2023 torna finalmente la storica manifestazione “Zobia grassa”, il carnevale lavisano.

Come da tradizione, non mancherà la classica maccheronata, ospitata nel piazzale delle Suore Canossiane, mentre l’intrattenimento musicale sarà in piazza Grazioli e in via Matteotti.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Lavis, si svolgerà con il patrocinio del Comune e in collaborazione con gli Alpini di Lavis, l’US Lavis, il Comitato Christmaspiazloret e l’Ufficio Politiche Giovanili, il Gruppo Strumentale e la Scuola di danza Ritmomisto.

SFILATA E PREMI – Con un apposito concorso a premi, l’idea della Pro Loco è di incentivare la partecipazione di carretti a trazione manuale, gruppi mascherati e costumi artigianali.

Per partecipare al concorso è obbligatoria l’iscrizione entro la giornata di oggi, 6 febbraio, da effettuarsi attraverso il sito internet www.prolocolavis.it

I partecipanti verranno poi giudicati da una speciale giuria di esperti, che valuterà: il carretto più sostenibile, cioè realizzato il più possibile con materiali di recupero; il carretto meglio realizzato, cioè il più curato dal punto di vista progettuale e realizzativo; il carretto più originale, cioè quello con un soggetto più creativo; il miglior carretto (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato); la migliore coreografia proposta dai gruppi mascherati; il gruppo più numeroso; la maschera più giovane, rispetto agli iscritti al concorso; la maschera più anziana, rispetto agli iscritti al concorso; il costume fai da te più originale (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato)

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet della Pro Loco. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected]

