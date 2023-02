Terremoto Turchia, bilancio drammatico. Morti salgono a 2.650

Pubblicità

Continua ad aggravarsi il bilancio del terribile terremoto che ha colpito la Turchia sudorientale e la vicina Siria stanotta. Ad ora sono state cerfificate 2.650 vittime. Si pensa però che la terribile scossa potrebbe causare fino ad oltre duemila morti.

La previsione arriva dall’Oms. “C’è un potenziale di ulteriori crolli e numeri otto volte superiori ai numeri iniziali“, ha detto Catherine Smallwood, responsabile delle emergenze dell’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Si tratta di un sisma mille volte più forte di quello di Amatrice secondo Alessandro Amato, dell’Ingv. Le vittime e i feriti sono migliaia. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 7.5 e da una terza, molto forte, di magnitudo 6.0.

Dopo la scossa di magniduto 7.9 sono state almeno 120 scosse di assestamento che si sono verificate causando nuovi crolli. Per ora sono oltre 3.000 le strutture che sono collassante. Sotto tutte ci sono delle persone, alcune ancora vive. I soccorsi scavano con mani salvando delle persone che miracolosamente escono ancora vive da sotto le macerie.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime “vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite“. L’Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell: “Ue pronta ad aiutare“.

La Farnesina: “Non risultano italiani coinvolti”. Secondo una stima dell’Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs), il ministro Tajani rassicura: “Tutti gli italiani sono in salvo”.

Erdogan ha proclamato sette giorni di lutto nazionale: le bandiere sventoleranno a mezz’asta fino al tramonto a partire da oggi fino a domenica 12 febbraio.

Papa Francesco è rimasto “profondamente addolorato per l’ingente perdita di vite” provocata dal terremoto nella zona del sud-est della Turchia, assicurando a tutti i colpiti “la sua vicinanza spirituale“.

E oltre alla sua “vicinanza” e al suo “cordoglio”, esprime incoraggiamento al personale di soccorso. Analoghi sentimenti il Pontefice li manifesta anche per le vittime causata dal terremoto nella zona del Nord-Ovest della Siria.

Lo si legge in due telegrammi inviati, a nome del Papa, dal cardinale Pietro Parolin ai nunzi apostolici in Turchia e in Siria, mons. Marek Solczynski e card. Mario Zenari.