Strage di uccelli in Cristo Re, ipotesi avvelenamento

Piccioni e Merli a rischio nel quartiere di Cristo Re? Sembrerebbe di sì visto le numerose denunce, corredate anche di foto, diffuse sul gruppo «Sei di Cristo Re se…

Da circa 15 giorni molti residenti trovano carcasse di uccelli in vari luoghi del rione. Sono stati visti degli animali morti in Corso Buonarroti, davanti agli uffici della circoscrizione, in via Lung’Adige Leopardi, in via Scopoli, in piazza Cantore e dietro il Casino di bersaglio.

Ma altre segnalazioni arrivano anche dal centro storico e da Lungadige Marco Apuleio. Si parla comunque di circa una quarantina di uccelli, troppi per pensare ad una morte naturale.

Alcuni hanno fatto delle segnalazioni ai vigili urbani, alle associazioni Lav e Lipu, al servizio veterinario e forestale ma pare che ci sia uno scaricabarile e che per ora non si sta fcendo nulla. Il servizio veterinario ha spiegato che i vigili urbani dovrebbero portare una carcassa per l’eventuale autopsia, per capire se la strage sia opera di un folle che avvelena in qualche modo gli animali.

Anni addietro un anziano residente in via Scopoli usava la cerbottana per impallinare gli uccelli con degli aghi, dopo alcune settimane su indicazione dei residenti fu individuato.

