Perché non possiamo vivere senza le api?

Cosa succederebbe se le api sparissero dal pianeta Terra? Senza le api l’impollinazione diminuirebbe spaventosamente; di conseguenza le piante comincerebbero a riprodursi di meno e a sparire, gli animali erbivori perderebbero la loro fonte di sostentamento e quindi anche tutta la catena alimentare e l’intero pianeta.

Ci siamo mai chiesti quanto le api siano veramente importanti per il nostro pianeta? Non solo perché producono miele, ma per il fatto di essere degli impollinatori. Questa loro attività garantisce infatti la riproduzione di molte specie di piante selvatiche e la nascita di varie colture, regolando così i differenti ecosistemi.

Da secoli questi piccoli insetti portano benefici di grande valore a persone, piante e all’ambiente in generale. Le api, lavoratrici instancabili, trasportano il polline da un fiore all’altro, in questo modo favoriscono la crescita di tantissime piante di cui ci nutriamo ogni giorno. Grazie a loro possiamo portare sulle nostre tavole tante varietà di frutta e verdura ed avere, in questo modo, un’alimentazione più sana oltre che più varia.

Senza le api non avremmo cibi come pomodori, mele, fragole, zucchine, melanzane, mirtilli, cioccolato, caffè e ovviamente, non da ultimo, il miele, che rappresenta anch’esso un prezioso nutrimento.

Il 75 per cento dei tipi di colture alimentari, infatti, si basa sul prezioso lavoro svolto dagli insetti impollinatori, di cui le api rappresentano la classe più importante ed efficiente. Dal lavoro di questi insetti dipende, inoltre, il 90 per cento dei fiori selvatici e, da non sottovalutare, anche la realizzazione di molti medicinali di origine vegetale. Non solo. Le api sono uno tra i migliori indicatori della qualità e della salute dell’ambiente.

Purtroppo però le api rischiano l’estinzione, un problema da molti sottovalutato, ma di un’importanza enorme.

Le api rappresentano appunto una delle emergenze attuali più gravi ed urgenti. Senza la loro presenza ed il prezioso lavoro svolto rischiamo di perdere la biodiversità, così fondamentale per un’ecosistema che possa dirsi sano ed equilibrato.

Degrado dell’ambiente ed inquinamento stanno portando all’estinzione degli impollinatori. Si stima, purtroppo, che il 40 per cento delle specie di api e farfalle possano sparire in breve tempo.

Le cause? Le api stanno morendo, direttamente e indirettamente, per mano dell’uomo: cambiamento climatico ed intensificazione delle colture agricole con uso indiscriminato di fitofarmaci e pesticidi, sono alcune tra le cause che mettono sempre più a dura prova la sopravvivenza di questi indispensabili insetti.

A questo proposito ci fa piacere segnalare una bella iniziativa dell’Associazione Apicoltori Fiemme-Fassa-Cembra. Oggi – lunedì 6 febbraio – scade l’iscrizione al corso di Apicoltura per principianti, rivolto a chi desidera avviare l’attività di apicoltura o semplicemente vuole conoscere più da vicino il mondo delle api.