L’Unione Commercio e Turismo incontra Fratelli d’Italia di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Nell’ambito del normale confronto con tutte le forze politiche che ne facciano richiesta e nel rispetto dei ruoli, nei giorni scorsi l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina ha aderito all’invito di Marco Zenatti, commissario del circolo di Rovereto di Fratelli d’Italia, di incontrare una delegazione dell’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa di aziende e professionisti del Terziario.

Nel corso dell’incontro è emersa condivisione sulle esigenze espresse dalla rappresentanza guidata dal presidente Marco Fontanari, che ha illustrato le principali problematiche cui devono far fronte quotidianamente le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di Rovereto: in particolare le conseguenze degli esorbitanti aumenti dei costi energetici, il caro materie prime, le difficoltà segnalate agli operatori economici da parte della clientela nel raggiungere la zona centrale della città a causa della non facile accessibilità e alle code che si formano lungo la statale del Brennero, in particolare per chi entra da nord alla rotatoria di S. Ilario e per chi proviene da sud per raggiungere il Follone o superare piazzale Orsi.

Servirebbero interventi strutturali soprattutto a livello viabilistico, attesi da decenni e la cui mancata attuazione sta penalizzando fortemente lo sviluppo economico della seconda città del Trentino, nodo nevralgico dell’intera provincia sia per raggiungere l’Alto Garda sia per i notevoli flussi in entrata ed in uscita dall’Autostrada del Brennero.

Pubblicità Pubblicità

La situazione della sicurezza in città è un altro tema particolarmente sensibile, in quanto anche i recenti episodi hanno dimostrato quanto vulnerabile sia Rovereto quando viene presa di mira da delinquenti oppure vittima di vandalismi, alcuni dei quali molto gravi.

Da qui la richiesta, che l’Unione ha avanzato più volte agli organi competenti, di un maggior presidio del territorio, di una presenza costante delle forze dell’ordine e della completa attuazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza ancora oggi non completamente attuato, consapevoli che è indispensabili assicurare a lavoratori e clienti delle attività economiche la piena tranquillità perché Rovereto possa essere una città accogliente, ospitale e sicura, in grado di offrire una ricca proposta culturale-museale ma anche un tessuto commerciale, della ristorazione e dei servizi di qualità.

Nell’occasione è stato anche illustrato il progetto del collegamento funiviario Rovereto-Folgaria, elaborato e presentato ai Comuni di Folgaria e Rovereto e alla Provincia autonoma di Trento dal Consorzio costituito ad hoc, guidato dall’Unione con la partecipazione di quattro autorevoli realtà economiche trentine, al fine di offrire al territorio della Vallagarina un’importante opportunità di viabilità sostenibile per cittadini e residenti oltre che volano di attrattività turistica per due territori storicamente collegati e che aprirebbe scenari importanti per la città della quercia.

Pubblicità Pubblicità



Marco Zenatti, nel ringraziare per l’analisi ed il confronto, ha espresso apprezzamento per l’impegno e le risorse, umane e finanziarie, che l’Associazione destina a Rovereto mettendo sul tavolo progettualità significative, che intendono offrire alla città una nuova fase di crescita. Ha altresì assicurato l’attenzione da parte del Circolo Fratelli d’Italia di Rovereto nei confronti delle problematiche sollevate ed il giusto approfondimento delle proposte avanzate dall’Unione, le cui centinaia di imprese e professionisti associati contribuiscono in maniera sostanziale a creare occupazione e sviluppo economico a Rovereto con benefici per l’intera comunità e per il suo welfare.

Sintonia, nel rispetto dei ruoli, su molti dei temi affrontati, a partire dal collegamento funiviario Rovereto-Folgaria, che secondo Marco Zenatti potrebbe essere oggetto, alla pari di altri argomenti, di un apposito incontro pubblico, nel corso del quale tutte le forze politiche potranno illustrare la propria posizione in merito.

Incontri utili per comprendere le proposte degli operatori economici e ricevere un’informazione completa, per essere aperti ed incentivare gli investimenti privati. Zenatti ha ribadito la volontà sua e di Fratelli d’Italia di coltivare il metodo del confronto con le categorie economiche e di appoggio a quelle iniziative che si riterranno valide ed importanti per lo sviluppo di Rovereto.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità