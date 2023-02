Lgbt: categoria privilegiata – “Restiamo Liberi”, la rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la quattordicesima della rubrica – si è parlato della categoria Lgbtqia+ come una categoria sempre più spesso “privilegiata” da decisione politiche e iniziative amministrative.

In particolare Coghe ha ricordato il bando choc del Comune di Roma in favore di migranti “Lgbt“, che rischia di discriminare uomoni, donne, bambini migrati solo per favorire altre persone solo per il loro orientamento sessuale.

In più, sempre nella Capitale, è notizia di pochi giorni fa quella di una vera e propria schedatura e mappatura di medici di famiglie “gay friendly”. Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 13 febbraio. VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!

