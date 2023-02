In estate il rifacimento del collettore acque bianche in piazza Silvio Pellico e in piazza Sanzio

Pubblicità

L’opera di rifacimento dei collettori delle acque bianche in piazza Silvio Pellico e in piazza Sanzio è compresa nel programma di manutenzione straordinaria dell’Ufficio Reti Idrauliche del Comune che prevede la sostituzione di tratti di collettori fognari ormai obsoleti che richiedono interventi strutturali.

Nello specifico il progetto prevede lavori di sostituzione di collettori delle acque bianche in piazza Silvio Pellico, piazza Raffaello Sanzio e un intervento mirato di impermeabilizzazione di un tratto della roggia della Saluga in via Bernardo Clesio.

Gli interventi previsti nel progetto vanno a completare, in parte, i lavori di riqualificazione di piazza Mostra che hanno riguardato anche il rifacimento completo dei sottoservizi esistenti.

Il nuovo intervento prevede la posa di circa 260 metri di collettori di vario diametro realizzati in polipropilene a triplo strato. I collettori verranno dotati di nuovi pozzetti d’ispezione in calcestruzzo e chiusini in ghisa. Verranno rifatte anche le caditoie per raccogliere le acque provenienti dalla sede stradale.

Si prevede inoltre l’impermeabilizzazione di un tratto di circa 35 metri della tubazione in pietra del Rio Saluga posta sul lato ovest di via Bernardo Clesio a nord di Port’Aquila.

L’intervento prevede la sostituzione della soletta in pietra con una nuova piastra in cemento armato e l’impermeabilizzazione della roggia con rivestimento in calcestruzzo con additivi speciali. I lavori andranno a risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua che si creano negli edifici esistenti confinanti con la roggia. La spesa complessiva prevista ammonta a 380 mila euro. L’avvio dei lavori potrà avvenire nel corso della prossima estate 2023 per un periodo complessivo di 172 giorni continuativi.

