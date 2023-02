FEM: nel 2021 erogati servizi a 1.272 clienti in Italia e nel mondo

Pubblicità

Oltre mille aziende clienti in Italia e all’estero, più di 15 mila utenti registrati alla piattaforma per la formazione e la messaggistica tecnica, oltre 450 mila mail inviate al mondo agricolo, più di 3000 partecipanti ai corsi di aggiornamento per frutticoltori, 29 mila campioni sottoposti ad analisi chimiche e microbiologiche con oltre 10 mila analisi di controllo vitienologiche, 765 microvinificazioni, 1.180 contatti per la consulenza zootecnica, 3.982 analisi pre e post raccolta, 4846 analisi di diagnosi fitopatologica, 18.930 rilievi fisiologici e nutrizionali nei vigneti.

Sono alcuni dati del rapporto annuale del Centro Trasferimento Tecnologico, fresco di stampa, che raccoglie le relazioni tecnico-scientifiche curate dai tecnologi e tecnici sulle principali attività svolte nel 2021.

Il numero completa l’intensa attività di comunicazione e formazione della Fondazione Edmund Mach per il mondo agricolo articolata in notiziari, avvisi tecnici, incontri e convegni, monografie, corsi in aula destinati a migliaia di utenti.

Il rapporto 2021 si compone di 33 contributi. Tra i temi affrontati rientrano l’annata fitosanitaria frutticola e viticola, la gelata eccezionale del 2021, l’accreditamento del laboratorio di diagnostica fitopatologica, il punto della situazione sulla flavescenza e moria del melo, il controllo biologico della Drosophila suzukii, le attività condotte nell’ambito della praticoltura, i risultati di alcune sperimentazioni in ambito enologico, ma anche della birra e della distillazione, per arrivare agli aspetti ambientali come le api e l’ambiente, il monitoraggio dei laghi e le nuove specie rinvenute.

Dal rapporto emerge che il Centro eroga servizi professionali e di laboratorio a 1.272 aziende clienti in Italia e all’estero, conta 15.160 utenti registrati alla piattaforma per la formazione e la messaggistica tecnica, con 829 avvisi tecnici inviati via mail per le varie colture per un totale di 456.898 mail inviate, 705 avvisi via sms per un totale di 256.153 sms inviati al mondo agricolo.

Tra i dati significativi della formazione per adulti emergono 3.085 partecipanti ai corsi di aggiornamento per frutticoltori, 13 corsi per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari per 433 iscritti e 2.795 partecipanti ai corsi di rinnovo in modalità “formazione a distanza”.

Per quanto riguarda i dati sui servizi e le attività si segnalano anche 79 sperimentazioni del centro di saggio, 225.450 visite alle pagine del sito di agrometeorologia e 245.251 accessi all’app MeteoFEM, 21.415 accessi ai modelli previsionali, 137.013 sms di allerta gelate primaverili, 219 analisi di qualità biologica dei corsi d’acqua, 52 prelievi di campioni nelle pescicolture.

Accanto a questi dati nel volume sono messi in evidenza le pubblicazioni e i riconoscimenti, i prodotti editoriali, gli eventi organizzati, le docenze e le tesi discusse, le affiliazioni a società scientifiche e accademiche, come la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro.

