Dipendente stagionale denunciato per spaccio sull’Alpe Cimbra

I Carabinieri della Compagnia della Stazione di Lavarone hanno denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un giovane, già noto all’Arma locale, residente nell’Altopiano della Vigolana e in questi mesi domiciliato sull’Alpe Cimbra come dipendente stagionale, il quale fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di una sigaretta contenente della sostanza stupefacente tipo hashish.

Gli sviluppi dalla susseguente attività di indagine consentivano di rinvenire, nell’abitazione temporanenamente occupata dal giovane, dell’altra sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento e pesatuta delle sostanze illecite. Il giovane dapprima accompagnato presso la Caserma di Lavarone, dopo la redazione degli atti di rito, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Di altro tenore è stato l’intervento dei Carabinieri facenti parte del Nucleo Radiomobile della città della Quercia e della Stazione di Vallarsa che durante i servizi perlustrativi a largo raggio posti in essere nel trascorso weekend hanno contravvenzionato due persone per manifesta ubriachezza, segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo che all’atto del controllo rifiutava di fornire le proprie generalità e altri quattro sorpresi alla guida con un tasso alcolemico sopra il limite consentito dalla legge.

