All’asta il Bremach dei Vigili del Fuoco di Sanzeno

C’è tempo fino a mezzogiorno del 22 febbraio prossimo per presentare la propria offerta d’acquisto per il Bremach – TRG 45 IG 2 6 in dotazione ai Vigili del Fuoco volontari di Sanzeno.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Martin Slaifer Ziller ha pubblicato infatti un avviso d’asta pubblica (2° esperimento) per l’aggiudicazione del mezzo dei pompieri, immatricolato nel 1991 (e da reimmatricolare)

Aggiudicazione che avverrà al miglior offerente, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta fissato in 5 mila euro.

L’asta pubblica avrà luogo nella sede comunale il 22 febbraio alle 14.30.

Il bando completo con tutte le indicazioni e il modulo per la presentazione dell’offerta sono disponibili sul sito comunale www.comune.sanzeno.tn.it

Eventuali sopralluoghi per visionare il mezzo possono essere effettuati previo appuntamento telefonico con un operaio comunale (tel. 0463.434167).