Valanghe: fine settimana tragico, sale a 8 il bilancio delle vittime

Nonostante gli appelli alla cautela sulle piste da sci, cinque persone sono morte dopo essere state travolte dalle valanghe a seguito delle forti nevicate nella zona turistica dell’Austria occidentale.

A riferirlo la polizia dopo che ieri sono state segnalate tre vittime. Sale a 8 il bilancio dei morti nel Paese. Gli incidenti sono avvenuti mentre i resort sono pieni per le vacanze scolastiche di febbraio a Vienna con il livello di allerta valanghe elevato a 4, su una scala di 5, dopo diversi giorni di intense nevicate e vento.

Ieri una slavina in Alto Adige ha investito due turiste tedesche qui l’articolo, una purtroppo è rimasta uccisa. A causa delle alte temperature anche in quota, il pericolo valanghe resta altissimo, per questo è utile consultare il bollettino valanghe e usare la massima prudenza.