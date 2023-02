Tim down anche in Trentino, disservizi su mobili e fissi

Pubblicità

Anche in Trentino e nel capoluogo, come in tutta Italia si sono rilevati problemi sulla linea Tim. Sulla rete infatti “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema” fa sapere un portavoce dell’azienda. Dopo i disastri di Libero e Virgilio arriva il turno di Tim.

In Trentino e nel capoluogo i problemi sono iniziati verso mezzogiorno e permangono a macchia di leopardo ed a intermittenza e singhiozzo. (vedi foto sotto)

Problemi che si riflettono anche su Dazn e con il derby Inter Milan con inizio alle 20.45 di stasera. Il picco delle segnalazioni è arrivato alle 15.30.