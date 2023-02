Successo, grande partecipazione e importanti testimonianze a Castelfondo per l’evento «Respect»

Pubblicità

Importante e partecipata serata ieri sera, sabato 4 febbraio presso la Casa Sociale Castelfondo, per parlare di «Rispetto», «parola – ha detto Roberto Conci presentando la serata insieme a Paride Turri – che può essere declinata in mille modi anche diversi fra di loro»

Un incontro fortemente voluto dall’amministrazione di Borgo d’Anaunia che per voce del vice sindaco Walter Clauser ha fatto sapere che questo sarà solo il primo di una serie d’incontri dove «è fondamentale porre attenzione ai comportamenti dove regna la mancanza di rispetto e non sottovalutarne la gravità e le conseguenze che possono aveve a livello sociale».

Interventi in famiglia, nelle scuole, nei luoghi dove gli adolescenti trascorrono il loro tempo libero possono permettere di lavorare sulle emozioni e sulle relazioni e comprendere le dinamiche in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione.

È stata questa la ratio della serata che ha messo al centro dell’attenzione i giovani che – ha detto Dario Volani Responsabile di “La strada – Der Weg” «finiamola di chiamare il futuro perchè invece sono il presente».

Durante la serata sono state presentate le opere di Fabio Roncato (artista e testimone SM) e di Fabio Vettori che verranno donate a due associazioni, una a Cles e una a Pergine.

Una di queste opere è stata creata dai due artisti nel pomeriggio, che ha visto trasformata Casa Sociale di Castelfondo in un vero e proprio laborarorio. «Non mi era mai successo» – ha dichiarato ironicamente il re delle formichine durante la presentazione dell’opera.

Il momento è stato dedicato anche al percorso della malattia di Fabio Roncato affetto da sclerosi multipla che ha spiegato come l’arte nella sua malattia abbia un ruolo fondamentale, «quando creo mi sento protagonista, e allora la mia forza aumenta» – ha spiegato l’autore.

Una serata dove ci sono state delle testimonianze molto forti. Margherita Valentini, affetta da cancro metastatico, miocardite e distrofia muscolare, ha raccontato la storia della sua drammatica malattia sottolineando come la malattia tumorale sia uno tra gli eventi più stressanti da affrontare nel corso della propria vita. «Quando scopri questa patologia si apre una profonda crisi che coinvolge, non solo il paziente, ma anche ogni membro della famiglia. La persona è esposta a una realtà che minaccia il suo equilibrio, le sue fonti di certezza e i suoi progetti futuri. In quel momento di angoscia devi decidere se lasciarti andare definivamente oppure reagire con tutte le forze» – ha detto Margherita che ha lanciato insieme a Franco Boschetto, padre della sua compagna di camera durante la degenza presso il centro NeMo di Pergine Valsugana una nuova iniziativa.

«Voci di speranza – aiutateci ad aiutare». Questo il nome scelto per un progetto che coinvolge le coralità trentine il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature per alleviare il dolore di chi purtroppo è destinato a vivere sulla sedia a rotelle. «Una iniziativa che sta avendo molto successo e che coivolge la val di Non, Fiemme a Fassa. I nostri cori sono stati per troppo tempo ai margini di società e musica, ora è tempo per rivalorizzarli» – ha ricordato Franco Boschetto.

Lorenza Maccagnan, (formatrice e docente) Nadia Tecini (Presidente “La Storia siamo Noi”) e Dario Volani (Resp. d’area “La strada – Der Weg”) hanno portato delle testimonianze importanti focalizzando l’attenzione sulla prevenzione e sugli strumenti adatti per spiegare ai giovani che «le differenze sono una ricchezza» sottolineando come famiglie ed educatori debbano rimanere al passo con le veloci e complesse dinamiche che coinvolgono i giovani negli anni più importanti per la loro crescita e formazione.

Lorenza Maccagnan ha spiegato la visione dei giovanissimi sul significato della parola rispetto. Ne sono nate delle frasi piuttosto interessanti che dimostrano come i giovanissimi in realtà conoscano bene il valore di questa parola che però magari nel corse dell’adolescenza e la maturità viene dimenticata.

Dario Volani nel suo accorato intervento ha ricordato la figura di Don Giancarlo Bertagnolli fondatore de «La Strada – Der Weg» nativo di Fondo conosciuto per la sua grande capacità di stare con i giovani e capace di addentrarsi con empatia e compassione nelle storie di sofferenza di tanti giovani.

Verso la conclusione Walter Clauser, stimolato ad intervenire più volte dai moderatori durante la serata, ha ringraziato i quasi 70 cittadini che hanno partecipato all’evento: «Questa serata è l’inizio di un percorso, siamo consapevoli che il momento è difficile, ma siamo anche speranzosi che tutto torni presto alla normalità»

È toccato a Roberto Conci chiudere un incontro come detto molto partecipato, e durante il quale non è mai mancato l’interesse anche grazie ai relatori che hanno portato le proprie esperienze di vita diretta sull’argomento.

«Ci sono molte forme di rispetto – ha detto Conci a conclusione della serata – e queste possono essere riconoscibili solo se per prima abbiamo rispetto per noi stessi, passo fondamentale anche per trovare la nostra serenità. Rispettare persone e regole può fare la differenza tra il bene o il male. La vostra massiccia presenza qui stasera certifica che il territorio è vivo e solidale. Questo è il Trentino con la sua comunità che diventa protagonista del proprio destino. La storia insomma alla fine siamo noi quindi. Per questo dobbiamo solo agire, e dimencare il pietismo e il vittimismo, ora, adesso, senza esitazione alcuna». (qui tutte le foto dell’evento)

Un ringraziamento particolare per il servizio fotografico a Bruno Battocletti di Fondo

