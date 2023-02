Sentieristica a misura di famiglia: ecco l’accordo tra Provincia, parchi naturali e Apt trentine

Pubblicità

Approvato dalla Giunta provinciale l’accordo volontario di area che dà il via ad un ampio ed articolato progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento. Obiettivo dell’accordo trasformare la provincia di Trento in un territorio che sia sempre più a misura di famiglia.

Il protocollo si fonda su tre pilastri: una iniziale mappatura della rete sentieristica family esistente in Trentino, valorizzando le esperienze già maturate nel Distretto famiglia Val Rendena e nel Distretto Family Green di Primiero; sensibilizzazione delle istituzioni in merito al progetto che è in grado di accrescere l’attrattività turistica, economica e la coesione sociale sul territorio; realizzare il cosiddetto “Design for all”, cioè una classificazione dei vari sentieri per orientare i destinatari a seconda dell’età, soprattutto nei più piccoli, e in base ad altri parametri: dislivello, servizi family, accessibilità, infrastrutture, servizi, ecc.

“La sentieristica a misura di famiglia è il traguardo che ci poniamo con questo progetto inedito, che punta a rendere il Trentino un territorio inclusivo, che abbraccia tutti, a partire dalle famiglie, ma anche gli utenti più deboli come gli anziani e i portatori di disabilità. Vogliamo trasformare la rete della sentieristica provinciale in percorsi inclusivi e accessibili anche da parte delle categorie più fragili”, con queste parole l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha commentato la deliberazione approvata dall’esecutivo.

Chi sono gli attori in gioco? Con il coordinamento generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, sono: il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (promotore della Rete Natura 2000), il Servizio Turismo e Sport, l’UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia autonoma di Trento, il Parco naturale Adamello Brenta, il Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino, il Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino, il Comune di Pinzolo (ente capofila del Distretto famiglia della Val Rendena), la Comunità del Primiero (ente capofila del Distretto famiglia Green del Primiero), l’Azienda di Promozione turistica di Madonna di Campiglio.

Si tratta di un accordo volontario di area, che sarà siglato a breve tra i vari soggetti coinvolti, con l’obiettivo di:

fare un censimento e valorizzare la rete della sentieristica family a partire da quella già esistente in Trentino sulla base delle esperienze maturate nel Distretto famiglia Val Rendena e nel Distretto Family Green di Primiero;

“Design for all”: classificazione dei sentieri per favorirne la fruizione alla più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive;

sensibilizzare gli interlocutori istituzionali e la società civile sulle tematiche del benessere familiare, nella convinzione che un territorio inclusivo e “amico della famiglia” sia in grado di rafforzare la coesione sociale ed esprimere maggiori potenzialità di sviluppo sociale, culturale ed economico nonché di attrattività territoriale.

