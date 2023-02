Nasce “Quattro Zampe in Famiglia”, il nuovo motore di ricerca per adottare cani e gatti ospiti in canili e gattili di tutta Italia

Pubblicità

Ad oggi l’adozione consapevole di cani e gatti di tutta Italia che stanno cercando una famiglia è più semplice e veloce grazie al nuovo motore di ricerca quattrozampeinfamiglia.it

Questo è nato per aiutare le persone che vogliono adottare un quattro zampe a trovare “l’amico per la vita giusto” tra tutti quelli che meritano di lasciarsi alle spalle il ricordo di un freddo box per trovare il calore di una casa e l’affetto di una famiglia: “L’amore non si compra. Semplicemente, si incontra”

Il motore di ricerca quattrozampeinfamiglia.it è dedicato esclusivamente agli amici a quattro zampe ospiti di associazioni, canili e gattili che, grazie ad una scheda di presentazione dettagliata e ricca di foto ed informazioni, hanno la possibilità di raccontarsi e trovare la famiglia perfetta alla quale donare gioia ed amore incondizionato.

I potenziali adottanti trovano in un unico posto cani e gatti di tutta Italia in cerca di casa ed hanno a disposizione un pratico filtro di ricerca che consente diindividuare con rapidità ed efficacia tutti quelli che rispondono alle loro esigenze e stile di vita.

Possono infatti filtrare per età, sesso, taglia, razza ma anche indicare se nella famiglia sono presenti bambini o persone anziane oppure altri quattrozampe con i quali il nuovo arrivato – o nuova arrivata – dovrà convivere.

La ricerca puntuale e la possibilità di indicare le proprie preferenze ed esigenze mira a facilitare un’adozione consapevole e responsabile che eviti – idealmente azzeri – dolorosi ritorni degli animali nelle strutture.

Più visibilità agli ospiti di canili, gattili e associazioni: quattrozampeinfamiglia.it è un motore di ricerca totalmente gratuito sia per le persone che vogliono adottare un amico a quattro zampe che per le strutture che li accolgono.

Le strutture possono effettuare la REGISTRAZIONE direttamente online in modo semplice, veloce e gratuito.

I canili, gattili e associazioni possono offrire un’opportunità di adozione in più ai propri ospiti senza costi e senza mediatori. Il portale infatti non si pone in alcun modo come intermediario tra la struttura stessa ed i potenziali adottanti.

Le persone trovano nelle schede di presentazione dei singoli animali tutti i riferimenti per contattare la struttura ospitante e seguire l’iter di adozione in accordo con gli operatori. La singola struttura è altresì responsabile di correttezza e aggiornamento delle informazioni relative a tutti i suoi ospiti.