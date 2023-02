In fiamme due canne fumarie a Commezzadura e in Primiero

Pubblicità

L’incendio è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio, pochi minuti prima delle 14:00 sul tetto di un’abitazione nella frazione di Almazzago a Commezzadura. Improvvisamente dal camino posto dell’abitazione sono iniziate ad uscire fiamme e un denso fumo che è salito verso il cielo.

Allertati subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Commezzadura, con 7 vigili e due mezzi, la micro botte e la jeep rover 110.

I vigili hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento e in breve tempo hanno messo in sicurezza la canna fumaria anche mediante l’utilizzo della termo camera e ben presto la situazione è tornata alla normalità. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

Un altro intervento per l’incendio ad una canna fumaria è stato segnalato sempre nel pomeriggio di ieri in Primiero di una baita nella zona di San Martino di Castrozza

Anche in questo caso i vigili del fuoco di Primiero hanno spento il camino evitando che l’incendio si propagasse al tetto, anche in questo caso non ci sarebbero stati danni all’abitazione e alle persone. I vigili del fuoco trentini raccomandano la massima attenzione e l’obbligo della pulizia della propria canna fumaria.

