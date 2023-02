È finita la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Pubblicità

La coppia formata da Cecilia Rodriguez, la sorella di Belem e l’ex ciclista trentino Ignazio Moser sarebbe arrivata al capolinea a causa di un tradimento, di lui, che avrebbe minato la fiducia della Rodriguez mettendo fine a una delle coppie più belle dello showbiz italiano.

Cecilia, secondo una fonte vicinissima alla coppia, avrebbe scoperto il tradimento di Ignazio per puro caso decidendo di togliersi l’anello di fidanzamento e annullare il matrimonio. Una notizia che arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno dato che i due erano apparentemente innamoratissimi e pronti a diventare marito e moglie.

Lo scorso novembre, infatti, Ignazio aveva organizzato una romanticissima proposta di matrimonio e Cecilia aveva risposto “sì” alla domanda del fidanzato di passare il resto della vita insieme.

In questo idillio, però, qualcosa è andato storto e a confermare la teoria di questa separazione c’è anche un indizio social che sembrerebbe dire tutta la verità sull’accaduto. A confermare quest’ipotesi che tra i due sarebbe davvero finita per sempre è anche una delle ultime storie Instagram dell’influencer argentina dove si può vedere la sua mano sinistra senza anello di fidanzamento.

Cechu avrebbe buttato via l’anello e anche cacciato di casa Moser secondo alcune fonti vicine alla coppia. Per ora, i due, non hanno ancora confermato la notizia o rilasciato dichiarazioni.

