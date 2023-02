Drammatico scontro tra due sciatori in Val D’Ultimo, muore un 37enne

Pubblicità

Incidente mortale sugli sci in località Schwemmalm, in Val D’Ultimo. Due sciatori si sono scontrati nella pista Mutegg a 2.250 metri.

Nello scontro è deceduto un 37enne residente a Lana, P.B. le sue iniziali.

L’altro sciatore trasportato in ospedale a Merano, con un trauma alla schiena e non sarebbe in pericolo di vita.

