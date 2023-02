Dalla 45ª Giornata per la Vita alla manifestazione del prossimo maggio – “Restiamo Liberi”, la rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la tredicesima della rubrica – si è parlato di tutela e difesa della Vita.

In particolare Coghe ha parlato della prossima Giornata Nazionale per la Vita, che si celebra il 5 febbraio, indotta dalla Cei (la Conferenza Episcopale Italiana).

In più, dopo aver ricordato le ultime e più recenti marce per la Vita – Washington e Parigi, nelle scorse settimane – Coghe ha dato appuntamento alla prossima Manifestazione per la Vita italiana, in programma a Roma il prossimo 20 maggio. Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 6 febbraio VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!

