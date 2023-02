A Palazzo Geremia il sindaco incontra il console generale americano Robert Needham

Pubblicità

Pubblicità



Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio un cordiale incontro istituzionale tra il sindaco Franco Ianeselli e Robert Needham, console generale degli Stati Uniti a Milano.

Nella mezz’ora di colloquio il primo cittadino ha spiegato al diplomatico – alla sua prima visita nella provincia di Trento – le caratteristiche della città e del suo territorio partendo dal passato con l’Irredentismo di Cesare Battisti e il difficile dopoguerra, per arrivare alla prosperità attuale che vede Trento praticamente sempre ai primi posti per qualità della vita in Italia.

Il diplomatico americano – insediatosi nel 2020 – ha posto numerose domande per capire approfonditamente le potenzialità di Trento e del Trentino. Ianeselli ha quindi illustrato anche il presente con il Muse, la Fondazione Bruno Kessler, i festival cittadini – della montagna, dell’economia e dello sport – ma anche il futuro all’insegna della sostenibilità con il grande progetto della circonvallazione ferroviaria e la funivia per il Bondone.

Robert Needham ha iniziato la sua carriera diplomatica nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 1991 ed è membro del Senior Foreign Service con il grado di Ministro-Consigliere.

Nato in Inghilterra, è cresciuto nell’Irlanda del Nord fino al 1979, quando è immigrato negli Stati Uniti e si è stabilito con la famiglia nello stato del Wisconsin. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso il Ripon College in Wisconsin e un Master in Relazioni Internazionali alla Maxwell School presso la Syracuse University.

Tra il 2017 e il 2019 è stato Direttore Esecutivo del Bureau of European and Eurasian Affairs e del Bureau of International Organization Affairs del Dipartimento di Stato a Washington DC. Il console ha svolto le proprie mansioni per lungo tempo all’estero e ha avuto incarichi presso le missioni diplomatiche degli Stati Uniti in Polonia, Oman, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Ucraina, presso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti alle Nazioni Unite a Ginevra, in Belgio e in Afghanistan.