A fuoco il bosco sopra Marlengo, particolarmente difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento

Marlengo, incendio nel bosco. Sul posto sono arrivati numerosi Vigili del Fuoco da tutto il circondario per domare le fiamme.

Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l’incendio, la situazione è problematica dal forte vento che ha alimentato l’incendio.

Sono numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Alto Adige a causa del forte vento che, in molte località ha causato danni, piante abbattute, rami spezzati e altri oggetti pericolosi sono stati messi in sicurezza o rimossi.

