Slavina in Alto Adige: investite due turiste tedesche, una purtroppo è rimasta uccisa

Nonostante le ripetute raccomandazioni, visto il livello altissimo di pericolo valanghe, a cause delle alte temperature anche in quota, c’è ancora chi, non tenendone conto, sfida la montagna.

Verso le 11 circa di questa mattina a Marebbe, in località Gran Fanes, nei pressi del lago di Limo, a circa 2.200 metri di quota, una slavina ha investito due scialpiniste tedesche uccidendone una.

Un gruppo di altri escursionisti, è intervenuto immediatamente riuscendo ad estrarre incolume una delle due persone coinvolte. Attivati i soccorsi sul posto, con il Soccorso alpino della val Badia ed il Sage della Finanza. nel corso delle operazioni è stata recuperata, senza vita, anche la seconda escursionista.