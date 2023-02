Primule e “madri costituenti”

Pubblicità

Pubblicità



Anche in Trentino domenica 5 febbraio si festeggia la 45esima giornata per la Vita, istituita a suo tempo dai vescovi italiani per contrastare, culturalmente, la legalizzazione dell’aborto con la legge 194. Il tema scelto quest’anno è il seguente: «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».

In concomitanza con la giornata per la vita Il Centro Aiuto alla Vita e il Movimento per la Vita trentini organizzano varie attività, tra cui la vendita delle primule, fuori dalle chiese, e alcuni incontri culturali.

Quest’anno le primule distribuite in tutto il Trentino saranno ben 20 mila! Il ricavato servirà a finanziare l’acquisto di cibo, vestiario, latte in polvere e in generale di quanto serve alle donne e alle coppie con figli piccoli in difficoltà.

Pubblicità Pubblicità

Come emerge da un’attività di volontariato pluridecennale, infatti, la cultura dell’aborto presentato non come un dramma ma come un “diritto” e una “conquista” ha generato l’idea che non sia necessario sostenere ed aiutare le mamme in difficoltà, per motivi economici, lavorativi o altro.

Né lo Stato, indifferente al problema del crollo demografico, come al tema della conciliazione genitorialità-lavoro ecc., né la società sembrano più comprendere che il momento della nascita è tanto bello, esaltante, unico, quanto difficile da gestire senza l’aiuto di altri. Quante sono oggi le donne costrette all’aborto da motivi economici, perché spinte dai genitori o dai compagni o dai datori di lavoro, perché spaventate dalla solitudine in cui vengono lasciate?

Periodicamente emerge chiaramente quanto il nostro paese sia davvero ingeneroso con chi si assume il compito di nutrire e allevare un figlio: pochi sussidi, quasi nessuna considerazione per quella maternità che i movimenti femminili di fine Ottocento avrebbe voluto riconosciuta come un lavoro nobile ed essenziale.

Pubblicità Pubblicità



E questo nonostante molte delle 21 donne che oggi chiamiamo madri costituenti, abbiano spesso fatto presente l’importanza di una cultura e di una politica amiche della vita e della famiglia.

Così dichiarava per esempio l’onorevole Elisabetta Conci, l’8 marzo 1947, in occasione della Giornata della donna: «il primo compito nostro, il più sacro e il più alto, è la famiglia […] per questo […] reclamiamo dalla nuova Costituzione quelle nuove disposizioni di legge, come il salario familiare, come i limiti al lavoro delle donne, che le permettano di svolgere in pieno la sua funzione familiare».

Simile il pensiero di un’altra celebre madre costituente, la socialista Lina Merlin, che si definiva con orgoglio “madre ed educatrice sempre”, espresso durante una seduta dell’Assemblea costituente del 1947: «Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità ».