Poste chiuse a Mezzolombardo? Il “Progetto di Rete” accompagna gli anziani all’ufficio sostitutivo di Mezzocorona

Pubblicità

Pubblicità



In vista della momentanea chiusura dell’ufficio postale di Mezzolombardo per lavori di ammodernamento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Girardi ha reso noto che il “Progetto di Rete” si offre per accompagnare all’ufficio sostitutivo di Mezzocorona i concittadini con più di 65 anni che ne faranno richiesta.

Per usufruire del servizio è necessario prenotare telefonando nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì ai numeri del “Progetto di Rete”: 339.8769581 oppure 338.4708783.

L’amministrazione comunale ricorda, inoltre, che il servizio è sempre disponibile per il trasporto in auto al cimitero del paese, sempre per i concittadini con di più di 65 anni.

Pubblicità Pubblicità

Il servizio è attivo ogni mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 11.00.

Anche in questo caso è necessario prenotare chiamando i numeri sopra riportati sempre nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì.