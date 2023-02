Occupazione abusiva a Cognola, una storia di ordinaria follia

Pubblicità

Non si tratta di un occupazione di capannoni, di luoghi abbandonati oppure di appartamenti itea, o ancora strutture in attesa di ristrutturazione. Stavolta ad essere occupato è stato un appartamento signorile di Cognola conposto da 4 stanze, due bagni e due garage.

La storia ha dell’incredibile. Una coppia di mezza età, sui 50 anni, affitta l’appartamento con regolare contratto da una famiglia di imprenditori trentini piuttosto nota. Dentro la casa ci vivono in due, marito e moglie, che ogni tanto ricevono la visita dei figli ormai grandi.

Ci stiamo avvicinando alla fine del contratto che il proprietario non intende rinnovare. Per questo probabilmente cominciano a non essere più pagati i canoni di locazione. Al momento dell’obbligo di abbandonare la casa la coppia però non intende per nulla andarsene e rimane dentro l’appartamento gratis naturalmente.

Il proprietario dell’immobile allora inizia la lunga trafila per lo sfratto giudiziario a colpi di carte bollate, costo dell’avvocato e quant’altro. Sono 3 le diffide consegnate alla coppia che però restiste e continua a vivere beatamente dentro la casa.

Finchè arriva il giorno fatale. Alle 9.00 di ieri mattina sulla porta della coppia si materalizza l’ufficiale giudiziario con i carabinieri che certificano lo sfratto. In casa non c’è nessuno.

Allora viene chiamato un fabbro che forza la porta d’entrata e cambia la serratura. Ora il legittimo proprietario riprende a pieno titolo la gestione del suo bene. La coppia a partire da quel momento ha 20 giorni per portare via le proprie cose.

La coppia verso le 21.00 di ieri sera rincasa e capisce subito che non può più entrare. Telefona al proprierario chiedendo di entrare almeno per prendere i medicinali salva vita. Il proprietario arriva sul posto e li fa entrare.

Un errore che paga caro. Infatti i due appena dentro la casa spingono fuori il proprietario occupando nuovamente e abusivamente la casa. Arrivano nuovamente i Carabinieri che non possono fare altro che redigere un verbale per occupazione abusiva.

Ora il proprietario probabilmente dovrà ricominciare tutto dall’inizio e tramite l’avvocato rifare tutte le operazioni per lo sfratto. Incredibile ma vero. Una giornata di ordinaria follia.