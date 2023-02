Nuovo assalto ad un bancomat nella notte a Cadine, i malviventi fuggono a mani vuote

Pubblicità

Il nuovo assalto ad un bancomat è accaduto intorno alle 2:40 di questa notte, tra venerdì 3 e sabato 4, alla filiale della cassa rurale di Trento nel centro abitato della frazione Cadine.

Tre malviventi a volto coperto hanno tentato di far esplodere il bancomat con il classico metodo della “marmotta” che consiste nel forzare una delle fenditure della cassa, di solito quella dove emettono le banconote con una lastra di ferro a cui è attaccato un congegno esplosivo.

La violenta esplosione si è sentita anche dagli abitanti della palazzina soprastante e in tutto l’abitato del sobborgo cittadino, forse spaventati dalla forza dell’esplosione i malviventi sono fuggiti probabilmente a mani vuote.

Sono comunque in corso verifiche da parte degli addetti alla cassa rurale su eventuali ammanchi di denaro. I danni alla struttura sarebbero ingenti.

Sul posto il nucleo investigativo operativo e radiomobile dei carabinieri di Trento che hanno svolto diversi sopralluoghi con anche le verifiche alle telecamere di sorveglianza della zona. Quella della banca sarebbe stata manomessa prima del colpo, sul posto oltre le forze dell’ordine anche i vigili del fuoco di Cadine Sopramonte.

E’ il terzo assalto a uno sportello bancomat in poco più di due mesi, nei dintorni del capoluogo, il 27 novembre scorso era stato fatto saltare quello di Martignano, e l’8 gennaio quello di Cognola, e non si esclude che a compiere gli assalti sia la stessa banda di malviventi, inoltre i carabinieri non escludono l’ipotesi con il rogo della vettura Panda bruciata nei giorni scorsi nel bosco della città.